صور.. البابا تواضروس يعمد طفلين بقداس عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبو سرجة

سارة علام

قام قداسة البابا تواضروس الثانى، عقب قراءة الإناجيل، بمنح سر المعمودية لطفلين من أبناء المنطقة، يأتى ذلك خلال قداس عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، والذى يقيمه قداسته بكنيسة المغارة الأثرية بمصر القديمة.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس، اليوم السبت قداس عيد دخول المسيح مصر وذلك بكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس وكهنة الكنيسة.

كنيسة أبى سرجة الأثرية أو كنيسة الشهيدين سرجيوس وواخس هي الكنيسة الأثرية المشيدة فوق المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء رحلة الهروب وبها مغارة الهروب عند الهيكل وموقعها الحالي هو ما يعرف باسم مجمع الأديان بالقاهرة القديمة، داخل حصن بابليون بالقرب من بنى عذرا اليهودى.