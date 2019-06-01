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صور.. الأنبا دانيال يترأس عشية عيد دخول المسيح مصر بكنيسة العذراء بالمعادى

السبت، 01 يونيو 2019 11:09 ص
صور.. الأنبا دانيال يترأس عشية عيد دخول المسيح مصر بكنيسة العذراء بالمعادى الانبا دانيال يترأس عشية عيد دخول المسيح مصر
سارة علام

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احتفل الأنبا دانيال اسقف المعادى وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، مساء أمس الجمعة، بصلاة عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بكنيسة العذراء بالمعادى، بحضور نيافة الانبا ديمتريوس اسقف ملوى والاشمونيين ولفيف من الاباء الكهنة وسط حضور الشعب الغفير.

بدأ الاحتفال بجولة نيلية للأسقفين بصحبة الآباء الكهنة والشمامسة انتهت بالوصول إلى السلم الأقرى، حيث قدم الآباء الكهنة البخور لأيقونة العائلة المقدسة والكتاب المقدس الذى وجد طافيا على المياه ومفتوحا على سفر اشعياء 19 " مبارك شعبى مصر"، كما قدمت الكشافة عرضا زفت فيه نموذج تمثيلى للعائلة المقدسة بعدها تم رفع بخور العشية على المذبح الذى تم تجهيزه أعلى السلم الاثرى كما القى الانبا ديمتريوس كلمة روحية بهذه المناسبة بعنوان "يسوع المسيح هو طريق الحياة"، وصلى الكهنة القداس صباح اليوم أيضًا

 
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عيد دخول المسيح مصر

كنيسة العذراء بالمعادي

الانبا دانيال

الانبا دمتريوس

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