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صور.. افتتاح معرض منتجات مشروعات المرأة والأسر المنتجة بشبين الكوم بالمنوفية

السبت، 01 يونيو 2019 06:47 م
صور.. افتتاح معرض منتجات مشروعات المرأة والأسر المنتجة بشبين الكوم بالمنوفية فعاليات افتتاح المعرض
المنوفية _محمد فتحى

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افتتح اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية نائبًا عن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم السبت، معرض منتجات مشروعات المرأة والأسر المنتجة بالمنوفية، الذى تنظمة إدارة شؤن المرأة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإستاد الرياضى بشبين الكوم.

بحضور سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة وأمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمحاسب إيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية.

ويضم المعرض العديد من منتجات مشروع تنمية المرأة الريفية، ومنتجات الأندية النسائية التابعة لإدارة شؤون المرأة، ومنتجات بعض المشروعات الصغيرة التابعة لجهاز تنمية المشروعات ومنتجات جمعية تنمية المجتمع فى ساقية أبو شعرة وساقية المنقدى.

و تفقد السكرتير العام المساعد منتجات المعرض المختلفة وتشمل منتجات غذائية خاصة بعيد الفطر المبارك ومفروشات ومشغولات يدوية ومنتجات الصدف والخزف والسجاد اليدوى وأبدى إعجابه الشديد بتلك المعروضات، مؤكدًا حرص المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية لتقديم كافة أوجة الدعم لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والعمل على خلق أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة.

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جانب من الافتتاح 

 

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منتجات الارابيسك 

 

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منتجات يدوية

 

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الملابس الجاهزة 
 
 
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الاشغال اليديوية والسجاد

 

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جانب من المعرض 

 


الاسر المنتجة

معرض منتجات

مشروعات صغيره

النساء المعيلات

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