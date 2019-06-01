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السبت، 01 يونيو 2019 09:04 م
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صور.. ارتفاع عدد المصابين جراء انفجار بمصنع ديناميت فى روسيا إلى 79 شخصا

السبت، 01 يونيو 2019 08:14 م
صور.. ارتفاع عدد المصابين جراء انفجار بمصنع ديناميت فى روسيا إلى 79 شخصا جانب من الانفجار بمصنع الديناميت
موسكو /أ ش أ/

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ارتفعت حصيلة المصابين جراء الانفجار الذى وقع فى مصنع لإنتاج مادة "تى إن تي" بمدينة "دزيرجينسك" الروسية إلى 79 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية اليوم السبت - أن الانفجار وقع فى وقت سابق اليوم بمدينة "دزيرجينسك" التى تبعد 400 كيلومتر (250 ميلا) شرقى العاصمة "موسكو" وتسبب فى تحطيم نوافذ نحو 180 مبنى سكنيا مجاورا للمصنع، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأشارت الوزارة ألى أن المصابين هم 38 من العاملين بالمصنع و41 من السكان، مشيرة إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.

ارتفاع أعمدة الدخان
ارتفاع أعمدة الدخان

 

المصنع بعد اخماد الحرائق
المصنع بعد اخماد الحرائق

 

تصاعد أعمدة الدخان
تصاعد أعمدة الدخان

 

تصاعد الدخان عقب الانفجار
تصاعد الدخان عقب الانفجار

 

طفل يشاهد الدخان
طفل يشاهد الدخان

 

عناصر الأمن والاسعاف بموقع الانفجار
عناصر الأمن والاسعاف بموقع الانفجار

 

قوات الأمن بمحيط الانفجار
قوات الأمن بمحيط الانفجار

 


انفجار مصنع

روسيا

أخبار روسيا

مصنع ديناميت

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