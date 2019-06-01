شرطة التموين تضبط مصانع بسكويت وكحك غير صالح للاستهلاك قبل العيد

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

شنت شرطة التموين حملات مكبرة لضبط أسعار السوق قبل أيام من عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 5 أطنان و150 كيلو جرام تمور عجوة)، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أى بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرك بك (محافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (2 طن و520 كيلو جرام لانشون)، غير مدون عليها أى بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم والدواجن بدائرة مركز شرطة الخانكة (محافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم قدرها ("2.40" إثنان طن وأربعمائة كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات دواجن، برجر، هوت دوج، كفتة")، معبأة داخل عبوات من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة- غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البطرى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستمرارا لجهود الحملات، تم ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج السلع الغذائية "البسكويت" بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2 طن و100 كيلو جرام "عسل جلوكوز")، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها فى شهر أبريل 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط تاجر مواد غذائية وقائد سيارة نقل - بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان (محافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (12 طن سكر حر) مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات بها نقص بمقدار (30 جراما) فى العبوة الواحدة زنة واحد كيلو جرام، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوايلى (محافظة القاهرة)، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من العصائر، مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط كميات قدرها (5 أطنان "مستلزمات إنتاج "سكر – لبن بودرة – مركزات عصائر خام"، عدد (12,800 ) ألف عبوة "عصائر مختلفة الأنواع" منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبط مالك مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الزيتون (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية من اللحوم قدرها ( 705 كيلو جرامات "مفروم لحوم – دهون حيوانية")، معبأة وغير مدون عليها أى بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطهيها وبيعها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة.