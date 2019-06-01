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شاهد فرحة أهالى الغربية بهدف ليفربول الثانى فى شباك توتنهام

السبت، 01 يونيو 2019 11:15 م
شاهد فرحة أهالى الغربية بهدف ليفربول الثانى فى شباك توتنهام جانب من المباراه
الغربية - مصطفى عادل

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احتفل الآلاف من أبناء محافظة الغربية، بتسجيل فريق ليفربول المحترف فى صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، بالهدف الثانى فى شباك توتنهام فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة النهائية لدورى أبطال أوربا.

وسيطرت فرحة عارمة بين المواطنين بفوز ليفربول بكأس دورى أبطال أوروبا، بعد تسجيل ابن محافظة الغربية الفرعون المصرى محمد صلاح للهدف الأول للريدز من ضربه جزاء.

تقدم فريق ليفربول الإنجليزى، على نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى تجمعهما على ملعب " واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

جاء الهدف بعد الدقيقة 87 عبر المهاجم البلجيكى البديل ديفوك أوريجى من خلال كرة أمام المرمى ليسددها فى الشباك.

 


محمد صلاح

توتنهام

ليفربول

ابطال اوربا

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