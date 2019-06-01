شاهد ..طريق "ميدان عبد المنعم رياض - الاحياء" بعد زراعته بالنباتات الصيفية بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

قامت محافظة البحر الأحمر بتطوير الجزر الوسطى بطريق ميدان عبد المنعم رياض - الأحياء، بزراعة النباتات الصيفية والورود بتلك الجزر .

واعلنت محافظة البحر الأحمر، عن الأستمرار فى زراعة الازهار الصيفية بدلا من الازهار الشتوية وذلك لملائمة الطقس بالمدينة والحفاظ على الازهار لمدة اطول والحفاظ على مظهرها اللائق والذى يضيف لمسات جمالية راقية للغردقة ومن هذه الازهار نباات الوينكا .