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سقوط شخصين لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بحدائق القبة

السبت، 01 يونيو 2019 01:15 م
سقوط شخصين لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بحدائق القبة تزوير وتقليد مستندات - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المعنية بحدائق القبة،، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط عامل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الحدائق القبة، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على الآتى ( 14 زنكة مدون عليها بيانات وعلامات مختلفة".

كما تم ضبط عامل بمطبعة أخرى، كائنة بدائرة القسم لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على الآتى ( 5 زنكات مدون عليهم علامات تجارية).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


الاموال العامة

مباحث حدائق القبة

مطبوعات مقلدة

علامات مزورة

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