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روحانى: إيران قد تجرى محادثات مع أمريكا عند إتباع القواعد الدولية

السبت، 01 يونيو 2019 07:56 م
روحانى: إيران قد تجرى محادثات مع أمريكا عند إتباع القواعد الدولية حسن روحانى الرئيس الايرانى
دبى (رويترز)

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نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قوله اليوم السبت إن إيران قد تجرى محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام واتبعت المعايير الدولية لكن طهران لن تدخل فى مفاوضات تحت ضغط.

ونددت طهران مرارا بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووى المبرم مع القوى العالمية وقالت إن ذلك يمثل خرقا للقواعد الدولية ورفضت العقوبات الأمريكية وقالت إنها محاولة لترهيب الجمهورية الإسلامية للموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد.

ونقلت فارس عن روحانى قوله "نحن نؤيد المنطق والمحادثات إذا جلس (الطرف الآخر) باحترام على طاولة المفاوضات واتبع القواعد الدولية لا أن يصدر أمرا بالتفاوض".

 

 


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