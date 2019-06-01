رجال شرطة مزيفون يسرقون قطعا ذهبية بمقدار 12 ألف يورو فى نانت الفرنسية

كتب أحمد علوى

ابتكر ثلاثة رجال خطة مفصلة لاكتشاف أماكن إخفاء القطع الذهبية التى يملكها زوجان مسنان.

وقالت الشرطة الفرنسية إن الواقعة مثيرة للجدل، ومحل اهتمام كبير، حسبما قالت صحيفة اويست فرانس الفرنسية، وتم اكتشاف عملية السرقة من زوجان كبيران فى السن يسكنان فى منطقة نانت (لوار أتلانتيك) أمس الجمعة، حيث اتضح اختفاء عشر قطع ذهبية، بقيمة 12000 يورو، و700 يورو كانوا موجودين فى محفظة، فى منزلهم.

وتظاهر هؤلاء اللصوص بأنهم ضابطو شرطة وضابط خدمة مياه، لمعرفة أين كان الزوجان يخبئان ممتلكاتهما فى المنزل.

ودارت الأحداث عندما جاء رجلا شرطة ومسئول بإدارة المياه (مزيفون) إلى منزل الزوجين فى منطقة ميشيليت، فى شمال نانت، ودخل موظف المياه إلى المطبخ ثم تبعه زملاؤه بالدخول بهدوء، وانتهز الرجلان الفرصة لسرقة دفتر شيكات للزوجين، وعدة متعلاقات.