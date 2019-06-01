رئيس جامعة كفر الشيخ: أجهزة تدريبات الرياضية لإنشاء ثلاثة حدائق مزودة بـ48 وحدة جيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، عدد من الأماكن المقترحة لإنشاء عدد من الحدائق الرياضية للطلاب والطالبات بالمسطحات الخضراء بحرم الجامعة، بالإضافة إلى صالتين لياقة بدنية "جيم "

وصرح القمرى، أن 48 جهاز تدريبات رياضية وصلوا ،لإنشاء ثلاثة حدائق وكل حديقة مزوده بعدد سته عشر وحده جيم لممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء صالتين جيم داخلى للطلاب والطالبات.

وأضاف أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الجامعة للمساهمة فى بناء مجتمع رياضى متميز لتعظيم الاستفادة من الطاقة الإيجابية لدى الطلاب من الجنسين لبناء الإنسان من مختلف النواحى الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية فى إطار توجيهات الرئيس السيسى فى ملتقى الشباب العالمى بشرم الشيخ للإهتمام بالرياضة داخل الجامعات، وذلك عقب الإعلان عن فوز جامعة كفر الشيخ بجائزة أفضل جامعة مصرية عام 2018.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى الطلبة من خلال نشر المفاهيم الرياضية التى تشجع على ممارسة الرياضة من خلال شاشات العرض المتاحة بحرم الجامعة وداخل الكليات ومن خلال رسائل تثقيفية تعزز المفاهيم والسلوكيات الرياضية الإيجابية بوسائل التواصل الاجتماعى المختلفة لمواكبة التطور الكبير الذى وصلت إليه الرياضة العالمية على مختلف مجالاتها التنافسية والصحية والترفيهية، كما نسعى لأن تكون الرياضة مصدر إلهام للطلاب خلال أوقات فراغهم.