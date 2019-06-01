رئيس جامعة القاهرة ينقذ طالبة توفى والديها بحادث من الرسوب.. اعرف التفاصيل

استجاب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لطلب عدد من طلاب كلية الصيدلة بالجامعة بالموافقة على إعادة امتحان إحدى زميلاتهم بالكلية التى تخلفت عن أداء الامتحان بسبب وفاة والديها فى حادث تصادم.

والبداية كانت حينما كتب عدد كبير من كلية الصيدلة على صفحتهم الرسمية، يطالبون فيه إدارة الجامعة بالتدخل وإنقاذ الطالبة دينا صلاح زميلتهم بالفرقة الرابعة بالكلية، التى توفى والديها فى حادث ولم تستطع حضور أحد الامتحانات، كما أن معها مادة أخرى من الفصل الدراسى الأول بما يعنى، حسب لوائح الكلية، أنها ستعيد السنة مرة أخرى.

واستمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلى المشكلة من الطلاب وطالبهم بالتفاصيل الكاملة، وطمأن الطالبة دينا صلاح متقدما بالعزاء لها فى وفاة والديها، ووعدها بحل المشكلة، وبالفعل حصلت كلية الصيدلة بالجامعة على قرار بحل مشكلة الطالبة والموافقة على امتحانها الامتحان الذى تخلفت عنه مع تخلفات العام الحالى.

وتوجه الطلاب بالشكر لرئيس جامعة القاهرة وإدارته وإدارة الكلية وبعض الأساتذة بكلية الصيدلة الذين ساعدوا فى حل مشكلة الطالبة، حيث قال الطلاب من خلال صفحتهم الرسمية: "الأب موجود دائما فى جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت يتابع حالة زميلتنا بالكلية حتى الثالثة فجرا، ياريت كل المسئولين يكونوا بقدر حرصك على مصلحة الطلاب".