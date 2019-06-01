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رئيس "ايتيدا": تطبيق التوقيع الإلكترونى بين المواطنين تزامنا مع التحول الرقمى

السبت، 01 يونيو 2019 06:20 م
رئيس "ايتيدا": تطبيق التوقيع الإلكترونى بين المواطنين تزامنا مع التحول الرقمى هالة الجوهرى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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قالت هالة الجوهرى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى يتم على مراحل، وتعمل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارات الأخرى على تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا التحول، مشيرة ان دور ايتيدا فى التحول الرقمى يركز على التوقيع الاليكترونى حيث سيتم تطبيقه على نطاق أوسع فى المرحلة المقبلة عبر تعاون وثيق بين الهيئة و وزارة الاتصالات لدعم التحول الرقمى عبر التوقيع الإلكترونى. 
 
 
وأضافت الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جهات عديدة فى الدولة تستخدم التوقيع الإلكترونى وهناك العديد من المشاريع التى تم إنجازها، ولكن نستهدف فى الفترة المقبلة نشر التوقيع الالكترونى لدى قاعدة عريضة من المواطنين مع التحول الرقمى. 
 
 
وقالت الجوهرى، إن "ايتيدا" كانت سباقة فى تطبيق التوقيع الإلكترونى ليس فقط داخل مصر بل خارجها أيضا حيث تم توقيع اتفاق بين شركة مصرية مرخص لها واخرى سعودية أثناء زيارة وزير الاتصالات السعودى إلى مصر فى أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى أن التوقيع الإلكترونى موجود ويعمل ولكن سيتم نشره بشكل أكبر بالتزامن مع عمليات التحول الرقمى وأيضأ فيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأخرى. 

التوقيع الإلكترونى

هالة الجوهرى

التحول الرقمى

الاقتصاد

اخبار الاقتصاد

الأقتصاد

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