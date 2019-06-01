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رئيس الوزراء الروسى: كييف قادرة على إحياء العلاقات مع موسكو

السبت، 01 يونيو 2019 05:50 م
رئيس الوزراء الروسى: كييف قادرة على إحياء العلاقات مع موسكو دميترى مدفيديف رئيس الوزراء الروسى
موسكو أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف، عن اعتقاده بأن السلطات الأوكرانية قادرة على إحياء العلاقات مع روسيا.

وقال مدفيديف، فى لقاء تليفزيونى بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، "إن التصريحات التى نسمعها حاليا من كييف متناقضة للغاية، لكننا لا نرى أى أعمال حقيقية حتى الآن، ولنتحلى بالصبر، فحتى الآن لم نر شيئا جديدا، ولا أريد أن أسبق الأحداث، ففى نهاية المطاف فإن كل شيء فى أيدى الرئيس الأوكرانى الجديد والسلطات الجديدة وإذا أرادوا القيام بأى خطوات فسيقومون بها".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية إذا أرادت إنعاش شيء ما فإنها قادرة تماما على فعل ذلك، متابعا: "إن الكرة فى ملعبهم".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد دعا، فى وقت سابق اليوم، نظيره الأوكرانى الجديد فلاديمير زيلينسكي، لزيارة واشنطن، دون تحديد موعد الزيارة.

 


رئيس الوزراء الروسى

روسيا

أخبار روسيا

كييف

إحياء العلاقات مع موسكو

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