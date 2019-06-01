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"خُط أسوان": هربت لأوسيم خوفا من ملاحقة الأمن فسقطت فى "بشتيل".. صور

السبت، 01 يونيو 2019 11:34 ص
"خُط أسوان": هربت لأوسيم خوفا من ملاحقة الأمن فسقطت فى "بشتيل".. صور خُط أسوان
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل شهرته "خُط أسوان" بعد القبض عليه وشقيقه بمنطقة أوسيم بالجيزة، أنه قرر مغادرة أسوان، لتعرضه للملاحقة الأمنية من جانب رجال المباحث، حيث أنه مطلوب ضبطه فى 12 قضية قتل وسرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات، وإطلاق أعيرة نارية.

وأضاف المتهم أنه كان يختبئ وشقيقه بمناطق زراعية بأسوان، حيث أن شقيقه يشاركه فى ممارسة نشاطه الإجرامى، حتى قررا اللجوء للاختباء بمنطقة بشتيل بأوسيم، واستأجرا شقة سكنية، للإقامة بها.

وتابع المتهم فى اعترافاته قائلا، أنه كان مقلا فى تحركاته، خشية رصده من جانب رجال المباحث، والقبض عليه بعد هروبه لأوسيم، إلا أنه فوجىء برجال المباحث يحاصرونه، ويلقون القبض عليه وشقيقه، كما اعترف بحيازته لسلاح نارى ضٌبط بحوزته، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، وممارسة نشاطه الإجرامى.

المتهم
المتهم

 

وكشفت اعترافات "الخُط" وتحريات رجال المباحث، أن للمتهم شقيق أخر له يدعى "عبد الوهاب" ،" مسجل خطر والمطلوب ضبطه لصدور حكم ضده بالسجن المؤبد، فى قضية قتل، بالإضافة إلى حكم اخر بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه واحضاره في واقعة قتل شخصين، وقضية سرقة بالاكراه،  قٌتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان، خلال شهر سبتمبر الماضى، لكونه يدير بؤرة إجرامية، حيث داهم ضباط مباحث مركز شرطة دراو برئاسة النقيب كريم أبو العباس، البؤرة ووقع تبادل لإطلاق النار بين القوة الأمنية والعناصر الإجرامية، مما أسفر عن مقتل شقيق الخط، بالإضافة إلى مقتل متهم اخر يدعى "جبر الله.ع" مسجل خطر مطلوب في قضية ضرب ومخدرات، وبالفحص وتفتيش البؤرة الإجرامية تم العثورعلي بندقيتين آليتين وشريطين جرانوف، و28 خزنة وكمية من المخدرات والأقراص المخدرة.

خُط أسوان
خُط أسوان

تم ضبط "الخُط" وشقيقه بأوسيم، بعد ورود معلومات للرائد وليد كمال، ضابط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تردد " حسب الله. ع. م " 26 سنة، عاطل ومسجل خطر، الشهير بــ " الخط " وشقيقه " عبد الرحمن " 34 سنة مسجل خطر، على منطقة بشتيل بأوسيم، لكون المتهم الأول مطلوب ضبطه في 12 قضية جناية في أسوان، متنوعة بين قتل وسرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات، وحريق عمد، وإطلاق أعيرة نارية، كما أن المتهم الثاني مطلوب ضبطه في 4 قضايا، بينهم قضية قتل ، وبتكثيف التحريات بإشراف المقدم محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، تمكن المقدم مجدي موسى ،  رئيس مباحث مركز أوسيم، والرائد وليد كمال، من القبض على المتهمين بعد محاصرتهما، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري طبنجة.

المتهم يحمل سلاحا بوكره قبل القبض عليه
المتهم يحمل سلاحا بوكره قبل القبض عليه

بمواجهة المتهمين اعترفا أمام العميد عمرو طلعت ،  رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بصحة الاتهامات المنسوبة اليهما، واعترف المتهم الأول بحيازته للسلاح لاستخدامه، فى ارتكاب الجرائم،  كما كشفت تحريات رجال المباحث، بإشراف العميد مدحت فارس ،  مدير المباحث الجنائية، أن السلاح النارى مسروق من أحد المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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اوسيم

امن الجيزة

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