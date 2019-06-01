خارجية الصين: نقف فى صف روسيا لدعم فنزويلا فى مواجهتها للتهديدات الأجنبية

قال نائب وزير الخارجية الصينى تشانج هان هوى بأن الصين وروسيا صادقتا على رغبتهما فى مواصلة العمل معا لدعم فنزويلا فى مواجهة تهديدات التدخل الأجنبى.

وقال هانهوى حول ما إذا كانت القضية الفنزويلية ستثار خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لروسيا فى أوائل يونيو إن "الصين ترغب ، مع روسيا ، فى تعزيز التفاعل والتنسيق متعدد الأطراف بشأن القضية الفنزويلية".

ووفقا للتليفزيون الفنزويلى "فى تى فى" فقد أضاف أن كلتا القوتين لديهما مواقف وثيقة بشأن فنزويلا ، وأكد مجددا أن الصين وروسيا تعارضان أى "تدخل أجنبى فى لشؤون الداخلية للفنزويليين".

وقال نائب الوزير إن كلا البلدين على استعداد لحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة واستقلال فنزويلا والحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة ، ومساعدة الفنزويليين على الانتعاش والتطور الطبيعى.

وأعربت موسكو وبكين مرارًا وتكرارًا عن دعمهما لفنزويلا ورفض الاعتداءات التى تمارسها حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها فى المنطقة ، والتى تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.