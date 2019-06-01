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حبس عامل لاتهامه بقتل جاره فى عين شمس 4 أيام

السبت، 01 يونيو 2019 11:27 ص
حبس عامل لاتهامه بقتل جاره فى عين شمس 4 أيام جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل جاره "فرارجى"، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما تعود لأكثر من 4 سنوات فى منطقة عين شمس، كما أمرت بتشريح جثة القتيل لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "م.ش" عامل كان قد قد نشب بينه وبين المجنى عليه خلافات سابقة تعود لأكثر من 4 سنوات، قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بالضرب، فأسرها فى نفسه ولم ينساها، وظل يهيئ نفسه لليوم الذى سيأخذ فيه بثأره.

وأشارت التحقيقات إلى أنه فى مساء يوم الخميس الماضى نشبت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه مرة أخرى بسبب لعب الأطفال، فانتهزها الأول وهرول إلى المطبخ واستل سكينا، ثم بادر الأخير بطعنتين فى الصر والرقبة فأسقطه قتيلا، وظل يردد "خدت تارى كده أنا ارتحت"، وتمكن الأهالى من القبض عليه وتسليمه للأمن.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة سقط على إثرها أحد طرفى المشاجرة قتيلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وكشفت التحريات أن المتهم جار المجنى عليه، وارتكب جريمته انتقاما من الضحية بسبب خلافات سابقة بينهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.


حبس عامل

خلافات الجيره

عين شمس

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