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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق

السبت، 01 يونيو 2019 02:03 م
حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من تاجر يحمل جنسية دولة عربية، ذكر فيه تعرضه للسرقة بالإكراه على يد شخصين، حيث استوليا منه على مبلغ مالى، وهاتف محمول.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجا المجنى عليه، بعد إيهامه بمساعدته فى الحصول على شقة إيجار للإقامة بها، إلا أنهما سرقاه بالإكراه.

 

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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