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خالد صلاح
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جماهير الوادى الجديد يتوقعون فوز ليفربول بهدف صلاح

السبت، 01 يونيو 2019 09:16 م
جماهير الوادى الجديد يتوقعون فوز ليفربول بهدف صلاح جماهير على القهوة ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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توقع عدد من جماهير محافظة الوادى الجديد فوز نادى ليفربول فى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأندية الأوروبية، وذلك لاستقرائهم تاريخ اللقاءات ببن فريق ليفربول ونادى توتنهام، مؤكدين على أن الفوز سيكون حليف ليفربول.

وقال هانى محمد من الجماهير، إن فريق ليفربول سيفوز على توتنهام بأكثر من هدف، وسوف يحرز محمد صلاح هدفا فى المباراة، فيما توقع عادل مصطفى أن ليفربول سوف يفوز بجدارة فى المباراة بسبب تألق محمد صلاح فخر العرب.

وأكد سعد حسن أن فريق ليفربول سوف يحقق النصر ويحصد البطولة بذل من أجلها الفريق قصارى جهدهم مؤكدا على أن محمد صلاح سوف يكون نجم المباراة وسيحصد جائزة أحسن لاعب.

واحتشد الآلاف من جماهير محافظة الوادى الجديد أمام شاشات المقاهى والمتنزهات لقضاء سهرة رمضانية ممتعة لمشاهدة المباراة النهائية بين فريق ليفربول وتوتنهام فى نهائى كأس الأندية الأوربية.

 

 


جماهير الوادى الجديد

محبى ليفربول بالوادى الجديد

ليفربول وتوتنهام

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