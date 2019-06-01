سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جريمة حول العالم.. طبيب سفاح قتل 200 مريض بحقنة والسبب طفولته

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 م
جريمة حول العالم.. طبيب سفاح قتل 200 مريض بحقنة والسبب طفولته الطبيب السفاح هارولد شيبمان
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحول طبيب بريطانى إلى سفاح يقتل ضحاياة بدلا من شفائهم، حتى امتلأ الروب الأبيض بدماء المرضى الذين وصل عددهم الى أكثر من مائتى قتيل خلال 18 سنة مارس فيهم مهنة الطب.

"هارولد  شيبمان" طبيب وصف بأنه أشهر سفاح فى تاريخ بريطانيا يزهق أرواح المرضى بدلا من التخفيف عنهم ألامهم حيث حطم أرقام كل السفاحين فى عدد القتلى، وكان يقتل المرضى غالبا في فترة بعد الظهر عن طريق حقنهم بجرعة تحتوي على كمية مفرطة من المورفين أو الهيروين، ويوهم بعد ذلك لعائلة الضحية بأن الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية.

CPoBNEuVAAAuBpY
بعض ضحايا السفاح البريطانى

تخرج "هارولد شيبمان" من كلية الطب عام 1970 وفى عمله التدريبى بأحد المستشفيات، توفى مريض فى نوبته إثر تضاعف شديد فى حالته ولم يشك أحد وقتها  فى الامر.

 

فتح "شيبمان" عيادة له فى مدينة ليدز بانجلترا، وبدأ فيها عمليات القتل المتسلسل للمرضى التى كانت تستقبلهم زوجته فى العيادة،  وبدلا من أن  يكتب لهم روشتة للعلاج بصفته طبيب  كان يوقع على كل شهادات وفاتهم، ويزور شهادات طبية تؤكد أن مرضاة كانوا فى حالة صحية سئية أدت لوفاتهم  لابعاد الشبهات عنه.

لا يمر شهر على الطبيب السفاح إلا وقتل ضحية أو اثنين على الأقل، وكان يصطاد ضحاياة من المرضى المسنين وخاصة السيدات، وربما  انتقاما منهم بسبب نشأة طفولته التى كانت أمه تهين والده أمامه مما نشأ بداخله حالة كراهية للسيدات المسنات.

CPoBUR7UcAAou9z
هارولد شيبمان

إزادات حالات وفاة المرضى فى ساعات عمل بالجناح الذى يشرف عليه  "ارولد شيبمان" حتى سجلت المستشفى أكبر نسبة وفاة للمرضى.

تم كشف أمر الطبيب القاتل عام  2000 على يد أبنة أحد ضحاياه وأخرهم، وهى "أنجيلا" تعمل محامية حيث كانت فى زيارة لوالدتها المريضة وأطمأنت على صحتها التى كانت فى تحسن، وعقب وصولها منزلها تلقت اتصالا من إدارة المستشفى تخبرها بوفاة والدتها وعليها الحضور لاستلام الجثة لكن خبرة "انجيلا" بعملها فى المحاماة، جعلها تشك فى الأمر خاصة وأنها زارتها منذ ساعات وكانت بصحة جيدة، فجلست مع نفسها واسترجعت تفاصيل زيارتها لوالدتها فتذكرت أنها شاهدت طبيب يدخل على والدتها لاعطائها حقنة.

 CPoAv1iU8AA5Nzr
 

أسرعت "انجيلا" إلى المستشفى وطلبت قائمة الأدوية التى من المفترض أن تتناولها والدتها، لتكتشف بأنها لم تكن تتلقى الحقن من الأساس لتطالب والدة الضحية الشرطة بالتحقيق فى تلك الحقنة، حيث تبين أنها حقنة مورفين قاتلة، وأن "هارولد" أعطاها لأمها لقتلها، ليسقط الطبيب القاتل ويبدأ التحقيق فى حادثة القتل هذه وما سبقها من جرائم أخرى ارتكبها.

MV5BM2NlMDI3OGEtM2JiMC00YjVkLWExMWEtNjI3ZWVjMzgzZDFmXkEyXkFqcGdeQXVyNDgzNjEyNw@@._V1_

اكتشفت الشرطة أن "هارولد شيبمان" زور وصية لوادة" انجيلا" باعطائه 200 الف استرلينى باسمه.

قالت القاضية المكلفة بالتحقيق مع هارولد شيبمان، أنه قتل 215 من مرضاه بين 1975 و1998، وأن هناك "شبهات حقيقية" حول  وفاة 45 مريضا آخر.

حكم على "هارولد شيبمان" بالإعدام  فى عام 2004، ولكن نفذ حكم الإعدام فى نفسه وانتحر لتنتهى بذلك حياة الطبيب السفاح.

 

9780751529982

هارولد فريدريك شيبمان

قصص رعب

اخبار الحوادث

حوادث عالمية

جرائم دولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة