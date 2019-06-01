جامعة القاهرة: فتح قاعة بالمدينة الجامعية للطلاب لمشاهدة مباريات كأس الأمم

وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز قاعة "المصريون" بالمدينة الجامعية للطلبة خلال الإجازة الصيفية، لمشاهدة مباريات بطولة إفريقيا 2019 المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لطلاب الجامعة من مختلف الكليات مجانًا، منوهًا أن الطلاب يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم فتح القاعة، التى تم تجديدها هذا العام ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، لطلاب الجامعة خلال الفترة الصيفية لمشاهدة المباريات المحلية والدوريات العالمية المشفرة وبطولة أمم إفريقيا.

يذكر أن شباب مدينة الطلبة يتابعون المباريات الدولية بقاعة،"المصريون" بالمدينة، بعد أن كانوا يضطرون للخروج إلى المقاهى لمتابعة المباريات ويتكلفوا ثمن الجلوس ويتعرضوا لمواقف سلبية، وتم توفير شاشات عرض كبيرة 52 بوصة وتتسع القاعة لألفى طالب.