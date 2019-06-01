سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة: فتح قاعة بالمدينة الجامعية للطلاب لمشاهدة مباريات كأس الأمم

السبت، 01 يونيو 2019 01:30 م
جامعة القاهرة: فتح قاعة بالمدينة الجامعية للطلاب لمشاهدة مباريات كأس الأمم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز قاعة "المصريون" بالمدينة الجامعية للطلبة خلال الإجازة الصيفية، لمشاهدة مباريات بطولة إفريقيا 2019 المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لطلاب الجامعة من مختلف الكليات مجانًا، منوهًا أن الطلاب يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم فتح القاعة، التى تم تجديدها هذا العام ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، لطلاب الجامعة خلال الفترة الصيفية لمشاهدة المباريات المحلية والدوريات العالمية المشفرة وبطولة أمم إفريقيا.

يذكر أن شباب مدينة الطلبة يتابعون المباريات الدولية بقاعة،"المصريون" بالمدينة، بعد أن كانوا يضطرون للخروج إلى المقاهى لمتابعة المباريات ويتكلفوا ثمن الجلوس ويتعرضوا لمواقف سلبية، وتم توفير شاشات عرض كبيرة 52 بوصة وتتسع القاعة لألفى طالب.


جامعة القاهرة

عثمان الخشت

قاعة المصريين

المدينة الجامعية

امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عثمان الخشت: جامعة القاهرة حققت المركز 341 عالميًا بتصنيف ليدن الهولندى

السبت، 25 مايو 2019 01:25 م

عثمان الخشت يعلن إنشاء أول كلية مصرية للنانوتكنولوجى بجامعة القاهرة

الجمعة، 24 مايو 2019 01:53 م

مجلس جامعة القاهرة يستنكر الهجوم على "الخشت".. ويؤكد: حملة مغرضة من كارهى النجاح

السبت، 20 أبريل 2019 03:15 م

عثمان الخشت يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما التعاون العلمى والبحثى المشترك

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:42 م

عمداء جامعة القاهرة يحتفلون بعيد ميلاد عثمان الخشت ــ صور

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:11 ص

امتحانات الميدتيرم تنطلق بكليات جامعة القاهرة.. الخشت يقدم النصائح للطلاب: لا تسهروا طوال الليل للاستذكار للعقل طاقة استيعابية لا تتجاوزوها.. ابتعدوا عن التوتر.. ويؤكد: تواجد المحمول باللجنة يعد شروعا فى الغش

الأحد، 24 مارس 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة