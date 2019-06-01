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توريد 111 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع بسوهاج

السبت، 01 يونيو 2019 11:47 ص
توريد 111 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع بسوهاج قمح - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إن صوامع وشون المحافظة شهدت توريد 111 ألف 237 طنا من القمح، منذ بدء الموسم 15 أبريل الماضى، حتى اليوم السبت.

وأضاف أن مساحات الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة، وفق الحصر الفعلى لمديرية الزراعة، بلغ 207 آلاف و75 فدانا موزعة على مراكز المحافظة، لذا من المتوقع توريد 120 ألف طن خلال الموسم الحالى.

يُذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة منظومة توريد القمح، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، تعمل على تذليل كل العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات التوريد، وتعمل على تسهيل الإجراءات على كل المزارعين.

 


سوهاج

توريد القمح

محافظ سوهاج

الشون والصوامع

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