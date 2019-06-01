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تعليم القليوبية: لم نتلقى أية شكاوى بشأن امتحان اللغة الأجنبية الأولي والمتضرر التقدم بشكوى غدا لفحصها

السبت، 01 يونيو 2019 04:16 م
تعليم القليوبية: لم نتلقى أية شكاوى بشأن امتحان اللغة الأجنبية الأولي والمتضرر التقدم بشكوى غدا لفحصها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات بالمديرية، وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الـ 12 على مستوى المحافظة لم تتلق اية شكاوى بشأن مادة اللغة الاجنبية الأولي للصف الأول الثانوي، وأم الامتحان كان على ما يرام، ولا توجد به أية أجزاء من خارج المنهج.
 
وأضاف "عجلان"، أنه في حالة وجود أية شكاوى من الامتحانات الورقية بالمحافظة على الطلاب وأولياء الأمور التقدم بشكوى بمقر مديرية التربية والتعليم ببنها، وعلى الفور سيتم تحويلها للتعليم العام بالمديرية لحصول المتضرر على حقه كاملا، مشيرا إلى أنه يستهدف مصلحة الطلاب أولا.
 
 
وكان قد أدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على جهاز التابلت بنسبة وصلت الي 85% إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدي طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت، وذلك في ختام ايام الامتحانات.
 
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه تم تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية خلال فترة سير الامتحانات للصف الأول الثانوي ، والتي بدأت منتصف مايو الماضي وتنتهي اليوم السبت الأول من يونيو، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
 
 
وأكد "عجلان"، أن المديرية تسعي حاليا على الانتهاء من أعمال التصحيح لمواد الصف الأول الثانوي، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث أدي 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية، على أن تنهي المديرية من أعمال التصحيح نهاية الأسبوع الجاري.
 
 
 

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