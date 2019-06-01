تعرف على خطوط الشكاوى بشركة مياه الأقصر مع ارتفاع الحرارة وزيادة استهلاك المياه

الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، كافة الأهالى حال وقوع أية أزمات أو انقطاع للمياه ضرورة الاتصال بالخط الساخن 125 وتقديم الشكاوى لغرفة العمليات لسرعة التدخل وإرسال فرق المياة وحلها.

وأضافت الشركة – فى بيان– أنه نظراً للارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة اليوم بالأقصر بشكل ملحوظ تهيب الشركة بالسادة المواطنين الإبلاغ عن الشكوى بغرفة عمليات الخط الساخن 125، أو على أرقام (0952282406 – 0952282406)، وذلك حتى تتمكن من المتابعة مع المواطنين ومعرفة الأماكن التى بها زيادة فى الإستهلاك وسرعة العمل على حل المشكلة .