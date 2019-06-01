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ترامب ينهى منح الهند مزايا تجارية فى 5 يونيو المقبل

السبت، 01 يونيو 2019 07:56 ص
ترامب ينهى منح الهند مزايا تجارية فى 5 يونيو المقبل دونالد ترامب
رويترز

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 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستنهي منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو .

وكان ترامب قد أعلن اعتزامه استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في أوائل مارس.

وقال ترامب في بيان يوم  الجمعة "رأيت أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر دخولا عادلا ومعقولا لأسواقها".

والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معف من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وأثار المسؤولون الهنود احتمال زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية إذا استبعد ترامب الهند من البرنامج.

وبعث 24 عضوا في الكونجرس الأمريكي برسالة إلى الإدارة في الثالث من مايو حثوا فيها على عدم استبعاد الهند من نظام الأفضليات المعمم.

 


دونالد ترامب

الولايات المتحدة

الهند

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