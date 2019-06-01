ترامب يعزى ضحايا حادث فرجينيا بيتش.. ويؤكد: الحكومة الاتحادية تقف إلى جانبهم

كتب محمد تهامى زكى

حرص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تقديم التعازى لأهالى ضحايا حادث إطلاق نار فى مبنى تابع للإدارة المحلية، فى مدينة فرجينيا بيتش، أمس الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحدثت الليلة الماضية مع حاكم المدينة (رالف نورثام) عقب الحادث ، واليوم تحدثت مع العمدة ونائبه لتقديم التعازى لسكان المدينة"، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تقف إلى جانبهم فى كل ما يحتاجونه من مساعدات".



ترامب

وكانت الشرطة حددت هوية الشخص المعتدى "ديواين كرادوك"، 40 عاما، ويعمل مهندسا للخدمات العامة، ولقى مصرعه بعد تبادل إطلاق نار استمر فترة طويلة مع أربعة من ضباط الشرطة.