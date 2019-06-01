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ترامب يبدأ رسميا حملة إعادة انتخابه فى ولاية فلوريدا فى 18 يونيو

السبت، 01 يونيو 2019 01:08 م
ترامب يبدأ رسميا حملة إعادة انتخابه فى ولاية فلوريدا فى 18 يونيو الرئيس الامريكى ترامب
رويترز

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، الجمعة، إنه سيبدأ رسميا حملة ترشحه في انتخابات 2020 لإعادة انتخابه في 18 يونيو في ولاية فلوريدا ليبدأ ما قد يثبت إنها محاولة صعبة لأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض.

 

وقال ترامب على تويتر إنه سينظم تجمعا حاشدا مع زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكارين زوجة بنس في أمواي سنتر بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. وأضاف "انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي".

 

وبدأ ترامب بالفعل في جمع أموال من أجل إعادة انتخابه وعقد تجمعات سياسية منذ عدة أشهر.

 

ولكن البداية الرسمية لحملته لانتخابات 2020 ستكون في ذكرى مرور أربع سنوات على اليوم الذي أعلن فيه ترشحه في انتخابات 2016 أمام حشد من أنصاره في نيويورك.

 


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