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تحرير 739 مخالفة مرورية وفحص 18شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 01 يونيو 2019 10:21 ص
تحرير 739 مخالفة مرورية وفحص 18شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور والرائد مسعد الهلباوى رئيس وحدة مرور بركة السبع ، لتيسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 739 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 6 مزارع دائرة مركز السادات ،وفحـص 18شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 


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