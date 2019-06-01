سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد تحولها لسلاح فى يد ترامب.. 10معلومات لا تعرفها عن التعريفة الجمركية

السبت، 01 يونيو 2019 10:39 ص
بعد تحولها لسلاح فى يد ترامب.. 10معلومات لا تعرفها عن التعريفة الجمركية ترامب يستخدم التعريفة الجمركية سلاحا ضد خصومه
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 مرة أخرى، لجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى استخدام التعريفة الجمركية، كسلاح، بعدما قام بفرض سلسلة من التعريفات الجمركية التصاعدية على المكسيك، فى محاولة لإجبارها على وقف المهاجرين الذين يتدفقوا من دول أمريكا الوسطى عبر أراضيها متجهين نحو الولايات المتحدة

 

 اليوم السابع يستعرض فى السطور التالية أهم 10 معلومات عن التعريفة الجمركية

 

- هى ضريبة يتم فرضها على البضائع المستوردة من دول أجنبية وتدفعها الشركات المستوردة لحكومة بلدها وتكون فى الأغلب نسبة ثابتة من قيمة الواردات.

 

 - عقد أول اتفاق للتعريفة الجمركية بين المدن التجارية الإيطالية مثل جنوة والبندقية مع شركاء التجارة فى أفريقيا وآسيا فى القرن الرابع عشر الميلادى.

 

- استخدمت عدة دول التعريفة لمساعدة صناعاتها الوليدة فى الداخل وحماية الشركات المحلية من المنافسين الأجانب.

 

-  قد يكون الهدف من التعريفة أحيانا مواجهة بعض الممارسات غير العادلة التى تستخدمها دول أخرى لجعل صادراتها رخيصة الثمن.

 

 - تتعدد أنواع التعريفة الجمركية، فالتعريفة التى تفرض للحد من الواردات تسمى تعريفة الحماية، مثل التى يفرضها ترامب، والتعريفة التى تفرض لزيادات إيرادات الحكومة تسمى تعريفة إيرادية.

 

-  تم تخفيض استخدام التعريفة الجمركية بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945

 

- تعد هونج كونج ميناء حر لم يفرض أبدا أى تعريفة، فى حين أن كل الدول تقريبا تقوم بفرض تعريفات.

 

-  التعريفة التى تفرضها الدول الغنية تكون بسيطة نسبيا مقارنة بالدول النامية، لأن الأخيرة ربما يكون لديها صناعات هشة ترغب فى حمايتها.

 - تضع الدول التعريفة الجمركية بطرق مختلفة، فربما يكون هناك اتفاقيات تجارية تنص على تفضيل فى المعاملة لبعض الدول.

 

-  الدول التى تشكل اتحادا جمركيا تزيل التعريفة الجمركية من التجارة بينها، وكذلك الحال بالنسبة لدول السوق المشتركة.

 


التعريفة الجمركية

دونالد ترامب

التجارة الدولية

الضرائب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة النواب الأمريكى تندد بتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك

السبت، 01 يونيو 2019 09:46 ص

المكسيك تعلن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

السبت، 01 يونيو 2019 03:00 ص

إدارة ترامب تستحدث قاعدة جديدة لتقليل أعداد مهاجرى أمريكا الوسطى

الجمعة، 31 مايو 2019 10:50 م

رئيس المكسيك: سنتغلب على تهديدات ترامب بفرض رسوم ويدعو إلى وحدة أبناء شعبه

الجمعة، 31 مايو 2019 04:55 م

محافظ البنك المركزى الصينى السابق: يصعب على "ترامب" و"شى جين" التوصل لاتفاق

الجمعة، 31 مايو 2019 04:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة