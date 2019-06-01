بعد تحولها لسلاح فى يد ترامب.. 10معلومات لا تعرفها عن التعريفة الجمركية

كتبت ريم عبد الحميد

مرة أخرى، لجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى استخدام التعريفة الجمركية، كسلاح، بعدما قام بفرض سلسلة من التعريفات الجمركية التصاعدية على المكسيك، فى محاولة لإجبارها على وقف المهاجرين الذين يتدفقوا من دول أمريكا الوسطى عبر أراضيها متجهين نحو الولايات المتحدة

اليوم السابع يستعرض فى السطور التالية أهم 10 معلومات عن التعريفة الجمركية

- هى ضريبة يتم فرضها على البضائع المستوردة من دول أجنبية وتدفعها الشركات المستوردة لحكومة بلدها وتكون فى الأغلب نسبة ثابتة من قيمة الواردات.

- عقد أول اتفاق للتعريفة الجمركية بين المدن التجارية الإيطالية مثل جنوة والبندقية مع شركاء التجارة فى أفريقيا وآسيا فى القرن الرابع عشر الميلادى.

- استخدمت عدة دول التعريفة لمساعدة صناعاتها الوليدة فى الداخل وحماية الشركات المحلية من المنافسين الأجانب.

- قد يكون الهدف من التعريفة أحيانا مواجهة بعض الممارسات غير العادلة التى تستخدمها دول أخرى لجعل صادراتها رخيصة الثمن.

- تتعدد أنواع التعريفة الجمركية، فالتعريفة التى تفرض للحد من الواردات تسمى تعريفة الحماية، مثل التى يفرضها ترامب، والتعريفة التى تفرض لزيادات إيرادات الحكومة تسمى تعريفة إيرادية.

- تم تخفيض استخدام التعريفة الجمركية بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945

- تعد هونج كونج ميناء حر لم يفرض أبدا أى تعريفة، فى حين أن كل الدول تقريبا تقوم بفرض تعريفات.

- التعريفة التى تفرضها الدول الغنية تكون بسيطة نسبيا مقارنة بالدول النامية، لأن الأخيرة ربما يكون لديها صناعات هشة ترغب فى حمايتها.

- تضع الدول التعريفة الجمركية بطرق مختلفة، فربما يكون هناك اتفاقيات تجارية تنص على تفضيل فى المعاملة لبعض الدول.

- الدول التى تشكل اتحادا جمركيا تزيل التعريفة الجمركية من التجارة بينها، وكذلك الحال بالنسبة لدول السوق المشتركة.