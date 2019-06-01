بعد التحذير من أخطارها.. تعرف على أهم 6 معلومات عن دودة الحشد الفتاكة

كتبت آية دعبس

بالتزامن مع تحذيرات نقيبى الزراعيين والفلاحين، من مخاطر ظهور دودة الحشد الخريفية، المعروفة بـ"الحشرة الفتاكة"، فى مصر، على الإنتاج الزراعى، وضرورة تشكيل لجنة عليا لمواجهتها سريعا.

يستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أخطر معلومات عن تلك الحشرة الفتاكة:

1- هى آفة حشرية، يمكن أن تُصيب أكثر من 80 نوعا نباتيا، وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا، مثل: الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة، وكذلك المحاصيل الخضر والقطن.

2- تطير بسرعة كبيرة تصل إلى أكثر من 100 كيلو فى الليلة الواحدة.

3- يصعب القضاء عليها فى طور اليرقة، لأن اليرقة تحفر بعمق داخل الأعواد المصابة، مما يقلل فائدة الرش الهوائى.

4- ظهرت الحشرة الفتاكة لأول مرة فى إفريقيا، فى يناير 2016، وتم رصدها لأول مرة فى مصر فى مايو 2019، وموطنها الأصلي الأمريكتين.

5- تناول المحاصيل المصابة بالحشرة الفتاكة، لا يسبب مشاكل صحية، ولكن قد تتعرض الأجزاء المصابة لهجوم من بعض الفطريات السامة.

6- يمكن لأنثى الحشرة الفتاكة أن تضع حوالى 1000 بيضة خلال حياتها، التى قد لا تتعد شهر ونصف.