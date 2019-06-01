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بدء مقابلات تخلفات خريجى القانون لشغل وظيفة قاضى بمجلس الدولة

السبت، 01 يونيو 2019 01:31 م
بدء مقابلات تخلفات خريجى القانون لشغل وظيفة قاضى بمجلس الدولة مجلس الدوله_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تعقد الأمانة العامة لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم السبت، المقابلات الخاصة بدفعة مندوب مساعد 2017 الخاصة بجامعة القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، أزهر دمنهور.

 

كما تعقد الأمانة العامة، المقابلات الخاصة للطلاب المتخلفين من جامعة الأسكندرية والزقازيق، طنطا، أسيوط، السادات، أزهر القاهرة، يوم 8 يونيو الجاري.

 

وأضافت الأمانة العامة أن مقابلات طلبة أكاديمية الشرطة، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة ستعقد الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري، ببنما جامعة بنى سويف، أزهر تفهنا، أزهر طنطا، جنوب الوادي، المنوفية ستعقد يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري.

 

كان مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن موعد تلقى طلبات التعيين فى وظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.


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