اليوم.. الحكم على عصابة "دراكولا والدكش" لتجارة المخدرات

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، حكمها على 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش والترامادول.

ويصدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد الخولي، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "داود عادل" صاحب مكتب ديكور، و"محمود محمد" سايس، وشهرته "دراكولا"، و"سيد قاسم" عاطل، وشهرته "الدوكش"، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش والترامادول المخدرين.