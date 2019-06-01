سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. الحكم على عصابة "دراكولا والدكش" لتجارة المخدرات

السبت، 01 يونيو 2019 03:00 ص
اليوم.. الحكم على عصابة "دراكولا والدكش" لتجارة المخدرات تشكيل عصابى - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، حكمها على  3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش والترامادول.

ويصدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم  سيد خلف الله و حاتم محمد الخولي، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "داود عادل" صاحب مكتب ديكور، و"محمود محمد" سايس، وشهرته "دراكولا"، و"سيد قاسم" عاطل، وشهرته "الدوكش"،  تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش والترامادول المخدرين.


عصابة دراكولا

جنايات القاهرة

تشكيل عصابى

تجارة المخدرات

الحشيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمحلة

الجمعة، 31 مايو 2019 01:25 م

ضبط 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالغربية

الجمعة، 31 مايو 2019 10:58 ص

المشدد 10 سنوات لربة منزل وأثنين أخرين بتهمة تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى المرج

الخميس، 30 مايو 2019 04:48 م

الأجهزة الأمنية تضبط تشكيلا عصابيا سرق 5 منازل فى محافظة شمال سيناء

الخميس، 30 مايو 2019 12:20 م

ضبط تشكيلين عصابين سرقا 14 دراجة بخارية بالمنيا وبنى سويف

الخميس، 30 مايو 2019 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة