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اليوم.. آلاف الأقباط يحتفلون بعيد الأنبا إبرام بدير العزب بالفيوم

السبت، 01 يونيو 2019 06:00 ص
اليوم.. آلاف الأقباط يحتفلون بعيد الأنبا إبرام بدير العزب بالفيوم الانبا إبرام مطران الفيوم
سارة علام

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يترأس الأنبا إبرام مطران الفيوم، اليوم السبت، صلوات عشية احتفالية عيد الأنبا إبرام أسقف الفيوم الراحل، وذلك بدير العزب بالفيوم.
 
يبدأ الاحتفال بصلاة عشية وتمجيد للأنبا أبرام وتليها دورة أيقونة القديس، ثم صلاة تسيبحة نصف الليل، وينتهي الاحتفال بقداس عيد القديس.
 
اشتهر القديس الأنبا إبرام فى مدة أسقفيته بأمرين؛ الأول عطاياه للفقراء الكثيرين الذين كانوا يقصدون دار الأسقفية ليهبهم كل ما لديه من المال، وقد جعل دار الأسقفية مأوى لكثيرين منهم، أما الأمر الثانى فهو صلاة الإيمان التى جرت بواسطتها على يديه آيات شفاء عديدة حيث أمضى القديس من العمر 85 عاماً منها 33 عامًا فى خدمة الأسقفية حتى توفى.

 


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