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الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

السبت، 01 يونيو 2019 04:49 م
الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن الهيئة تستكمل صرف المعاشات للمستحقين بجميع مكاتبها على مستوى الجمهورية يومى الأحد والاثنين المقبلين، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء وحتى الخميس القادم، على أن يتم استئناف العمل بداية من السبت المقبل فى مكاتب محدودة تعمل فى هذا اليوم و الأحد المقبل بجميع المكاتب فى المحافظات المختلفة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم صرف جميع المعاشات للمستحقين خلال يومى الأحد والاثنين، مشيرا إلى أن جميع المستحقين يمكنهم الحصول على المعاشات عبر بطاقات الدفع الآلى الخاصة بهم، موضحا أنا لكثير من مستحقى المعاشات يدخلون مكاتب الهيئة للحصول على الفكه التى يصعب الحصول عليها عبر ماكينات ATM مثل الـ3 أو 8 جنيهات.

ويصل عدد السكان المخدومين من الهيئة القومية للبريد الى نحو 23.26 مليون، ويصل عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من خلال هيئة البريد الى نحو 5.7 مليون وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يناير الماضى.


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اليوم السابع بلس

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