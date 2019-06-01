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المعمل الجنائى يفحص لعب أطفال غير مطابقة لتحديد مصير مستوردها بالجيزة

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص
المعمل الجنائى يفحص لعب أطفال غير مطابقة لتحديد مصير مستوردها بالجيزة لعب اطفال - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يواصل رجال المعمل الجنائى بالجيزة فحص كمية من الألعاب وحجارة البطاريات المستوردة وغير المطابقة للمواصفات، بعد ضبطها داخل شركة استيراد وتصدير، لكتابة تقرير وافٍ عنها وتسليمه للنيابة؛ لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت تورط "محمد.أ" صاحب شركة استيراد وتصدير، فى استيراد كمية من ألعاب الأطفال، وحجر البطارية، غير مطابقة للمواصفات القياسية بالطالبية.

وبمداهمة الشركة تم ضبط المتهم وبحوزته 5800 قطعة من الألعاب وحجر البطارية المستوردة، بالمخالفة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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