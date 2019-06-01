المعارضة الفنزويلية تجدد دعوتها لتنحى مادورو عقب فشل محادثات النرويج

كاراكاس /أ ش أ/

جدد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم السبت، دعواته المطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو فى أعقاب محادثات لم تفضِ إلى نتيجة فى النرويج لإنهاء الأزمة.

ودعا جوايدو، خلال كلمة مقتضبة أمام عدد من المؤيدين فى بلدة سابانيتا وفقا لقناة الحرة الأمريكية، إلى "تعبئة أكبر" للمحتجين للتظاهر ضد الحكومة بسبب نقص البنزين والانقطاع المستمر للكهرباء فى البلاد".

وقال: "الحل الحقيقى هو، دون شك، أن يتركنا نهائيا ويدعنا نعيش بسلام"، فى إشارة إلى مادورو.

وتعهد زعيم المعارضة فى فنزويلا مؤخرا، بالمضى قدما فى الاحتجاجات بالشوارع بعد أن انتهت محادثات مع مسؤولين بالحكومة استضافتها النرويج ولم تحرز تقدما نحو حل الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد منذ وقت طويل.

وجدد أعضاء وفد المعارضة خلال الاجتماع فى أوسلو دعواتهم للرئيس نيكولاس مادورو بالتنحى وترك الأمور لحكومة انتقالية تنظم انتخابات رئاسية، من أجل إنهاء الأزمة السياسية فى الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).