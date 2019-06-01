المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى روض الفرج.

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم روض الفرج، معلومات تفيد بقيام كريم.ح 26 سنه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم روض الفرج مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة 5000 قرص ترامادول، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى إحالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.