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المجر تعلن التعرف على هوية 7 من الغرقى فى حادث المركب السياحى بالدانوب

السبت، 01 يونيو 2019 10:53 م
المجر تعلن التعرف على هوية 7 من الغرقى فى حادث المركب السياحى بالدانوب عناصر من الشرطة المجرية
بودابست /أ ش أ/

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أعلن متحدث باسم الشرطة المجرية اليوم التعرف على هوية 7 من مواطنى كوريا الجنوبية، الذين لقوا مصرعهم فى حادث المركب السياحى الذى تعرض للغرق فى نهر الدانوب، يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح أن السلطات المجرية تمكنت بالتعاون مع السلطات الكورية الجنوبية وأقارب الضحايا من التعرف على هويات الأشخاص السبعة من خلال فحص بصمات الأصابع.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قوات الإنقاذ المجرية عاجزة - حتى الآن - عن الوصول إلى حطام المركب السياحى الذى استقر على عمق نحو 27 مترا فى أعماق الدانوب نظرا للتيارات البحرية القوية، حيث مازال هناك 21 شخصا من إجمالى الركاب - البالغ عددهم 35 شخصا - فى عداد المفقودين.

وكانت قوات الإنقاذ قد تمكنت - مؤخرا - من انتشال 7 أشخاص أحياء من بين ركاب المركب، الذى كان يقل 33 سائحا كوريا جنوبيا علاوة على اثنين من أفراد الطاقم، عندما اصطدم بعبارة ضخمة.

 


المجر

أخبار المجر

التعرف على هوية 7 من الغرقى

حادث المركب السياحى

الدانوب

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