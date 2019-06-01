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الكرملين: واشنطن تواصل الضغط على أوروبا لتقويض مشروع "نورد ستريم 2" الروسى

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 ص
الكرملين: واشنطن تواصل الضغط على أوروبا لتقويض مشروع "نورد ستريم 2" الروسى دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
موسكو /أ ش أ/

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اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على الدول الأوروبية لتقويض مشروع "نورد ستريم 2" لمضاعفة كمية الغاز الطبيعى القادمة من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا واستيراد الغاز الأمريكى بدلا من الروسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف،  الجمعة، فى تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "بدلا من التنافس العادل مع نورد ستريم 2... أشهر (الأمريكان) أسلحتهم وأخبروا الأوروبيين أنهم سيشترون الغاز الأمريكي، ولا يهم أنه أغلى من الغاز الروسى بـ(نسبة) 30 بالمئة على الأقل".

وأضاف بيسكوف أن مشروع "نورد ستريم 2" ليس فقط مربح لبلاده وإنما أيضا للدول التى ستشترى الغاز الروسي، إلى جانب أنه سيساهم بشكل كبير فى أمن الطاقة فى أوروبا.

ومن المفترض أن يمثل "نورد ستريم 2" توسعا لخط أنابيب نقل الغاز الأساسى "نورد ستريم"، والذى يصل روسيا بألمانيا مرورا بعدة دول، من بينها أوكرانيا وروسيا البيضاء وبولندا ودول أخرى فى شرق أوروبا والبلطيق ممتدة على مدى قاع بحر البلطيق.

 


الكرملين

واشنطن

أوروبا

مشروع نورد ستريم 2 الروسي

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