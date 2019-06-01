القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى وطلقات خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط "أ . س . ع" وشهرته غرسة 37 سنة عاطل، ومقيم شارع همازين وبحوزته بندقية خرطوش، طلقتين من ذات العيار .

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر، وجار العرض على النيابة العامة.