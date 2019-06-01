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العراق: القبض على 4 إرهابيين بمحافظة ديالى

السبت، 01 يونيو 2019 12:24 م
العراق: القبض على 4 إرهابيين بمحافظة ديالى الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على 4 إرهابيين في محافظة ديالي بينهم محكوم عليه بالإعدام غيابيا.

 

وقالت المديرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالي تمكنت خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من 4 عناصر تنتمي لما يسمى بولاية ديالي.

 

وأضافت المديرية أن "أحد المعتقلين محكوم عليه بالإعدام غيابيا وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية من بينها القتل والتهجير والاختطاف والسلب ومقاتلة القوات الأمنية".

 


العراق

الارهاب

ديالى

الاعدام

أعمال إرهابية

تهجير

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