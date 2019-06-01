الصين تصدر نسخا جديدة من التأشيرات للأجانب بدءا من اليوم

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أعلنت إدارة الخروج والدخول التابعة لأجهزة الأمن العام الصينية، إصدار نسخ جديدة من التأشيرات وتصاريح الإقامة للأجانب اعتبارا من اليوم السبت.

وذكرت الإدارة -في بيان- أن النسخ الجديدة عبارة عن أوراق شبيهة بالملصقات مصممة وفقا لمعيار وثائق السفر القابلة للقراءة آليا (دي أو سي 9303) لمنظمة الطيران المدني الدولي، باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات مكافحة التزييف المادية.

وأوضحت أن النسخ الجديدة تضمنت تعديلات في تنسيق الوثائق وأقسامها ورموزها المقروءة آليا، مقارنة بالنسخ الحالية، مشيرة إلى أن الوثائق التي تم إصدارها صالحة للعمل حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وأكدت الإدارة أن أساليب ومتطلبات التقدم للحصول على التأشيرات وإجراءات الفحص للموافقة والمعايير والرسوم ومتطلبات مراجعة الموانىء ستبقى دون تغيير.