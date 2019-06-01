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السيطرة على حريقين منفصلين فى مناطق زراعية بمركز الداخلة دون إصابات

السبت، 01 يونيو 2019 04:14 ص
السيطرة على حريقين منفصلين فى مناطق زراعية بمركز الداخلة دون إصابات سيارة مطافئ - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادى الجديد، منذ قليل، من السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة، تبين أن الحريق الأول فى أعشاب جافة ومخلفات نخيل بمنطقة الصوبة بئر 1 بقرية الجديدة، والثانى حريق محدود بقرية الراشدة بمركز الداخلة.

 

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، السيطرة على الحريقين وتأمين المنازل المجاورة والقريبة من مواقع الحريقين.

 

ودفعت قوات الشرطة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى إقامة عازل للنيران لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة لها، وجرى السيطرة عليها دون خسائر.

 

وكانت قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة تعرضت لحريق هائل بمزارع نخيل فى أكتوبر الماضى تسبب فى تفحم 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانا.


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

حريق مزرعة نخيل

قرية الراشدة

قرية الجديدة بالداخلة

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