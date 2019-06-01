الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى قمتى مكة المكرمة السبت، 01 يونيو 2019 05:51 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن، بعد المشاركة فى القمة العربية الطارئة، وكذلك القمة الإسلامية العادية بمكة المكرمة. صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسى قمة مكة المكرمة القمة الاسلامية بمكة اخبار الرئيس السيسى السعودية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسى يلتقى ولى العهد السعودى.. و"بن سلمان" يشيد بجهود مصر لإنجاح قمتى مكة السبت، 01 يونيو 2019 03:58 ص عادل الجبير عن قمم مكة الثلاثة: شئ تاريخى.. العالم الإسلامى يتمتع بقدرات طبيعية هائلة السبت، 01 يونيو 2019 03:55 ص السيسى أمام القمة الإسلامية بمكة: لم يعد مقبولاً السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد العرب والمسلمين وإلصاق تهمة الإرهاب بديننا الحنيف.. الرئيس: لا يستقيم أى حديث عن العدل والأمن بدون حل عادل للقضية الفلسطينية السبت، 01 يونيو 2019 01:50 ص انطلاق القمة الإسلامية الرابعة عشر فى مكة المكرمة برئاسة الملك سلمان السبت، 01 يونيو 2019 12:02 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟ رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق» الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38 تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول" المزيد من Trending Plus
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