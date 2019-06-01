السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى قمتى مكة المكرمة

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن، بعد المشاركة فى القمة العربية الطارئة، وكذلك القمة الإسلامية العادية بمكة المكرمة.

صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.