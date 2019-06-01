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السيسى: نتمسك بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفق رؤية الدولتين

السبت، 01 يونيو 2019 01:33 ص
السيسى: نتمسك بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفق رؤية الدولتين الرئيس السيسى خلال كلمته بالقمة الإسلامية
كتب عامر مصطفى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لابد من تفعيل الأطر الدولية لمكافحة الإرهاب والخطاب المتطرف،  ولم يعد مقبولاً السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين، متابعاً:" يجب بذل جهد لمواجهة محاولة إلصاق الإرهاب بأمتنا الإسلامية، كما يجب العمل على تطوير آليات عمل منظمة التعاون الإسلامي.

وتابع السيسى خلال كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة فى السعودية، نتمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، كما نتمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة فلسطين، وكذلك ندين محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية.

وبدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.


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