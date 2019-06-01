الرئيس التونسى: التطرف والإرهاب يستنزفان مقدرات وموارد الأمة

كتب عامر مصطفى

وجه الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، على توجيه لدعوة للدول لحضور القمة الاسلامية ، مؤكداً السعودية ستسهم برئاستها لهذه الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين، كما أنه يجب علينا كحكومات وشعوب إسلامية وعربية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات.

وأضاف السبسى ، خلال كلمته فى القمة الإسلامية، بمكة المكرمة ، على ضرورة مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف ومنع استنزاف مقدرات بلداننا، كما أن تجمعنا وحدة المصير في عالم يتجه نحو التكتلات العابرة للحدود، والقضايا التي نواجهها تستدعي منا مزيداً من التضافر، لأنه يجب مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف ، وكذلك العمل على مواصلة العمل لتعزيز التضامن وبناء موقف عربي وإسلامي موحد، لأن التطرف والإرهاب يستنزفان مقدرات وموارد الأمة.

وبدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل