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الدفاع الروسية: رصد 29 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 01 يونيو 2019 01:15 م
الدفاع الروسية: رصد 29 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية قصف فى سوريا-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما سجل الجانب التركي 16 انتهاكا آخر.

 

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم السبت، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظتي اللاذقية وحماة..مضيفا أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا لم ينفذ أية عمليات إنسانية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، موضحا أنه لم يتغير أيضا عدد الفصائل المنضمة لتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.

 


سوريا

روسيا

تركيا

هدنة

اطلاق نار

حماة

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