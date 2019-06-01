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الخارجية الفلسطينية تدين عرض الاحتلال فصلين مدرسيين متنقلين للبيع بالمزاد العلنى

السبت، 01 يونيو 2019 08:50 م
الخارجية الفلسطينية تدين عرض الاحتلال فصلين مدرسيين متنقلين للبيع بالمزاد العلنى رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيع فصلين مدرسيين جاهزين كانت قد استولت عليهما من خربة بزيق في منطقة الأغوار الشمالية شمال الضفة الشمالية في مزاد علني الأسبوع المقبل، علما بأن الصفين منحة من الاتحاد الأوروبي لطلاب فلسطينيين عددهم 49 تلميذا.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن قرار سلطات الاحتلال يعتبر تحديا صارخا للاتحاد الأوروبي ومبادئه ومواقفه، واستخفافا بمناشداته ومطالباته لسلطات الاحتلال بوقف عمليات تدمير المنشآت الممولة من الاتحاد، مشددة على أن هذا السلوك الاستفزازي يفوق أي وصف همجي، ويتمادى الاحتلال في تغوله على جميع القوانين والقيم والأخلاق.

وأكدت أنه لم يعد مجديا الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة والتنديد والمناشدات لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، والمطلوب إجراءات أوروبية ودولية فاعلة وعملية لردع سلطات الاحتلال واجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد بتفكيك الصفين، داعيا سلطات الاحتلال إلى اعادة بنائهما، وفقا لالتزاماتها ومسؤولياتها كقوة احتلال بناء على القانون الدولي.

 


الخارجية الفلسطينية

فلسطين

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البيع بالمزاد العلنى

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