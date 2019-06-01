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الحبس 4 أيام لمتهم بحيازة 125 طربة حشيش بطريق إسكندرية الصحراوى

السبت، 01 يونيو 2019 09:02 م
الحبس 4 أيام لمتهم بحيازة 125 طربة حشيش بطريق إسكندرية الصحراوى مخدرات " ارشيفيه"
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 125 طربة حشيش أثناء استقلاله سيارة خاصة بالطريق الصحراوى.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحرواى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط أحد الأشخاص عاطل – 35 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 15,625 كيلوجرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


امن الاسكندريه

مخدرات

طريق اسكندريه الصحراوى

حشيش

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