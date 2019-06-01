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أبرز ملامح قانون مكافحة الإرهاب..

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من أجر عقارا دون إخطار الشرطة

السبت، 01 يونيو 2019 01:17 م
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من أجر عقارا دون إخطار الشرطة عقارات - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من المشروعات، وتم إرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار وكان على راس هذه المشروعات قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

وينصُ التعديل على أنه :

دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.

 

-كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، ويلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المستأجر

قانون الايجار

قانون العقوبات

الجماعة الارهابية

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